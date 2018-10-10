Tekirdağ'da dere renk değiştirdi!

Alınan bilgiye göre, ilçeden denize dökülen dere yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başladı.

Kamaradere Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine Marmarareğlisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.

Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı. Dereye atık karıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir tesisin faaliyetleri durdurulmuştu

Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması sonrası, yaya olarak dere boyu taranmış, suya beton boru sistemiyle atık bırakan tesis tespit edilmişti.

Tesisin faaliyeti durdurulmuştu.

