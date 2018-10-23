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Tekirdağ'da darp edildiği iş yerini 2 yıl sonra kurşunladı!

Çerkezköy ilçesinde D.Y., iki yıl önce çalışanlar tarafından darp edildiğini iddia ettiği kafeteryayı gece yarısı tabanca ile kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken kaçan şüpheli İstanbul'da yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 21:19
Tekirdağ'da darp edildiği iş yerini 2 yıl sonra kurşunladı!

Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafeterya sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açılarak kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, kurşunlama olayını gerçekleştiren kişinin D.Y., olduğunu ve İstanbul'a kaçtığını belirledi.

İstanbul'a gözaltına alınan D.Y., ifadesinde 2016 yılında kız meselesi nedeniyle söz konusu kafetarya çalışanlarınca darp edildiğini ve bu nedenle kafeye 4 el ateş ettiğini söyledi. Gözaltındaki D.Y, ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:19
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