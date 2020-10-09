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Aktüel Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:12:34 -
Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçakla öldürülen Burak Işık'ın katil zanlısı Edirne'de yakalandı.

Burak Işık'ın Fatih Camisi'nin bahçesinde ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 700 saatlik görüntüyü inceledi.

Ekipler, inceleme sonucu cinayet zanlısının Hakan P. olduğunu ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşadığını belirledi.

Uzunköprü'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının ifadesinde, bir süre önce Işık ve 2 arkadaşının kendisini aynı caminin bahçesinde darbettiğini, bu kişileri öldürmek için bıçakla aynı bölgeye geldiğini ve cinayeti işledikten sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hatip Mahallesi'deki Fatih Camisi'nin bahçesinde 6 Ekim'de ağaçlık alanda Burak Işık (31) bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu.


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