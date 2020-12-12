Tekirdağ'da bir otomobilde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy-Çorlu yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, vakumlu poşette 8 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Sürücü E.K. gözaltına alınırken, araçtan inip kaçan G.D'nin yakalanmasına çalışılıyor.