Sinsice ilerliyor: Mide yanmasıyla başlıyor: İşler tam tersine dönerse aman diyelim...
Mide yanmasıyla başlıyan bu sinsi hastalık için dikkatli olmak zorundasınız.
Mide yanmasıyla başlıyan bu sinsi hastalık için dikkatli olmak zorundasınız.
Mide yanması genellikle geçici bir hazımsızlık gibi görülse de aslında vücudun çok daha ciddi bir soruna karşı verdiği ilk "imdat" çağrısı olabilir. Özellikle sessizce yayılan ve hayati organları tehdit eden durumları işaret eden 3 kritik belirtiyi sizler için derledik. Mide yanmasıyla başlayan şikâyetlerin etkileri haberimizde…
Mutfaktaki doğal çözümlerle geçiştirdiğiniz mide yanması, aslında ciddi bir sağlık sorununun maskesi olabilir mi? Bilim dünyası, basit bir yanma hissiyle başlayıp vücudun tamamına yayılan 3 kritik belirtiye karşı uyarıyor. İşte vücudunuzun sessizce verdiği o imdat çağrıları...
Çoğu kişi yemekten sonra hissettiği o yanma hissini bir bardak karbonatlı suyla geçiştirmeye çalışır. Ancak uzmanlar uyarıyor: Eğer mide yanmanıza şu üç belirti eşlik ediyorsa, vücudunuz ciddi bir alarm veriyor olabilir.
1. Çene ve Sol Kola Yayılan "Yansıyan Ağrı" Mide yanması bazen sadece mideyle ilgili değildir. Kalp krizi veya kalp damar tıkanıklıkları, başlangıç aşamasında tipik bir mide yanması veya hazımsızlık hissiyle karıştırılabilir.
Dikkat: Eğer yanma hissi göğüs kafesinin ortasından yukarı, çeneye veya sol kola doğru yayılıyorsa, bu durum mide asidi değil, kalbin oksijensiz kaldığının bir işareti olabilir.
2. Kronik Öksürük ve Ses Kısıklığı (Sessiz Reflü) Mideniz yanıyor ve buna hiçbir soğuk algınlığı belirtisi olmadığı halde geçmeyen bir öksürük ekleniyorsa, "Sessiz Reflü" (LPR) ile karşı karşıya olabilirsiniz. İmdat Çağrısı: Mide asidi yemek borusunu aşarak boğaz ve ses tellerine kadar ulaşır. Bu durum tedavi edilmediğinde yemek borusu hasarına ve kronik farenjite yol açabilir. Boğazda takılma hissi vücudunuzun "dokular zarar görüyor" demesidir.
3. Beklenmedik Kilo Kaybı ve Yutma Güçlüğü Mide yanması şikâyetlerine eşlik eden ani kilo kaybı, vücudun en ciddi imdat çağrılarından biridir. Tehlike Sinyali: Yanma hissiyle birlikte lokmaların boğazda takılması (disfaji), yemek borusu veya mide girişinde oluşan bir darlığın ya da istenmeyen bir kitlenin habercisi olabilir. Vücut, sindirim yolunun tıkandığını bu sinsi ilerleyen belirtilerle anlatmaya çalışır.
Eğer bu belirtiler haftada 2 kereden fazla tekrarlanıyorsa ve antiasit ilaçlarla geçmiyorsa, "nasılsa geçer" demek yerine bir uzmana danışmak hayati önem taşır. Unutmayın, mide yanması bir hastalık değil, genellikle bir hastalığın maskelenmiş belirtisidir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23