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Tekirdağ'da bedava balık ekmek izdihamı

Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa sahilinde 'hafta iki gün balık yiyin' sloganıyla ızgaralar kurup ücretsiz balık dağıtırken, balık almak isteyenler arasında izdiham çıktı

25 Kasım 2018 Pazar 18:43
Tekirdağ'da bedava balık ekmek izdihamı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balık yemeye teşvik etmek amacıyla Süleymanpaşa İlçesi sahil alanda bedava balık ekmek dağıtıldı.

Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden ızgaralar önünde sıraya girdi. Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen program kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım müdürü Zekeriya Sarıkoca ve İl müdürlüğü yetkilileri pişirilen balıkları vatandaşlara dağıttı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık ekmek sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:43
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