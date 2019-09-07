Tekirdağ'da ATV aracı devrildi: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Deveciköy Mahallesi'nde Özcan Karakaya (50), arızalanan ATV aracını tamirciye götürmek için oğlu Ayberk Karakaya'nın kullandığı 59 LV 973 plakalı arazi aracının arkasına bağladı. Bir süre sonra yolda çekme ipinin tekerleklerine dolandığı ATV aracı devrildi. Kazada ağır yaralanan Özcan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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