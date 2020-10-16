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Aktüel Tekirdağ'da 5 kişi kapasiteli araçta 15 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da 5 kişi kapasiteli araçta 15 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:04:30 -
Tekirdağ'da 5 kişi kapasiteli araçta 15 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Suriye ve Mısır uyruklu 15 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada 34 FE 4229 plakalı hafif ticari araç durduruldu.

Otomobilde yapılan kontrolde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye ve Mısır uyruklu 15 kişi yakalandı.

Avrupa'ya yasa dışı geçmek için Türkiye'ye gelen sığınmacıların yakalandığı aracın 5 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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