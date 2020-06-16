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Aktüel

Tekirdağ'da 3 milyon 481 bin makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:17:56 -
Tekirdağ'da 3 milyon 481 bin makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde 3 milyon 481 bin makaron ile 2 bin 787 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 100.Yıl Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen "tütün ve tütün mamulleri izin belgesi" olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen iş yerinde yaptığı aramada, 3 milyon 481 bin farklı markalarda bandrollü makaron, 2 bin 787 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin sigara süngeri, 142 bin 560 sigara filtresi, 2 milyon 424 bin sarma kağıdı ve 29 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

İşletme sahibi S.Ü. hakkında idari işlem uygulandı.

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