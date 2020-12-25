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Aktüel Tekirdağ'da 13 sığınmacı yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da 13 sığınmacı yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:16:40 -
Tekirdağ'da 13 sığınmacı yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da minibüste yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan 13 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekipleri, çevre yolunda ışıkları yanmayan minibüsün olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen Bangladeş ve Pakistan uyruklu 13 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü Ç.K.A. ve araçtaki H.Ş. gözaltına alındı.



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