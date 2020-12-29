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Aktüel Tekirdağ'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:58:00 -
Tekirdağ'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 110 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve kaçak içki satışına yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri denetimde Deveci Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Gümrük kaçağı 110 şişe içki bulunan araçtaki M.K, B.K, B.Ç. ve C.K. gözaltına alındı.

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