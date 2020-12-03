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Aktüel Tekirdağ'da 10 kişi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu
Aktüel

Tekirdağ'da 10 kişi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:40:51 -
Tekirdağ'da 10 kişi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde kök hücre nakli olan 10 hasta sağlığına kavuştu.

NKÜ Hastanesi Kök Hücre Nakil Merkezi, Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'den gelen hastalara da hizmet veriyor.

Kök Hücre Nakil Merkezi sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden nakil merkezi olmadığı için hastaların İstanbul'a gidip gelmek zorunda kaldığını söyledi.

Tekirdağ'daki nakil merkezinin, yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçmesinden sonra Trakya'daki hastalara şifa olduğunu anlatan Akpınar, şöyle devam etti:

"Burada hematoloji kliniği olarak uzun zamandır hizmet vermekteyiz. Önce nakil ünitemiz yoktu. Nakil ihtiyacı olduğu zaman hastalarımızı İstanbul'a göndermek zorunda kalıyorduk. Bu nakil süreci kısa bir süreç olmasına rağmen özellikle hasta taburculuk sonrasında haftada 2 gün, bazen de daha fazla nakil merkezine gidip gelmek zorunda kalıyordu hastalar. Trakya'da bu imkan yoktu ama artık bu çalışmayı yaparak hastalarımıza yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Akpınar, salgın sürecinde de kök hücre nakli işlemlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, "İlk naklimizi burada otolog kök hücre olarak hastaya yaptık. Bugüne kadar 10 kişiye kök hücre nakli yapıldı. Hastalarımızı taburcu ettik. Trakya'daki hastaların artık İstanbul'a gidip gelmesine gerek kalmadı." dedi.




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