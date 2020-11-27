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Teknoloji Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin dijital altyapısına Turkcell imzası
Teknoloji

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin dijital altyapısına Turkcell imzası

Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa ile Başakşehir Çam ve Sakura’nın ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin de dijital altyapısı uçtan uca Turkcell tarafından kuruldu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanıma sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:17:00 -
Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin dijital altyapısına Turkcell imzası

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’den kazandığını yine Türkiye’nin katkısına sunan bir şirket olduk. Odağımızda her zaman müşterilerimiz var. Şehir hastaneleri gibi ülkemize ve vatandaşlarımıza değer katan bir projeye teknolojimizle destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli HBYS uygulamamızı yaygınlaştırarak Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne de kurduk. Şehir hastanelerinin lider dijital altyapı sağlayıcısı olarak Türkiye’nin tüm hastanelerinin dijitalleşmesine Turkcell güvencesiyle katkı sunmaya hazırız. Akfen Holding ile Türkiye’nin en önemli sağlık projelerinin birinde daha iş birliği yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. HBYS sayesinde cihazlar, birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor. Doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına erişiyor.

Milyon işlem gerçekleşti

Turkcell’in dijital altyapısını hazırladığı şehir hastanelerinde bugüne kadar 18 milyondan fazla hasta müracaatı dijital olarak gerçekleştirildi. Ayrıca yaklaşık 80 bin bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturuldu. 480 bin ameliyat girişi dijital olarak yapıldı. 580 binden fazla yatan hasta taburcu edildi.

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