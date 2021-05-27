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Gündem Tekirdağ merkezli 3 ilde flaş operasyon
Gündem

Tekirdağ merkezli 3 ilde flaş operasyon

Tekirdağ merkezli 3 ildeki kaçakçılık operasyonunda 12 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:56:00 -
Tekirdağ merkezli 3 ilde flaş operasyon

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 28 adreste yaptıkları aramada, bin 829 elektronik sigara, 5 bin 835 elektronik sigara kiti, 3 bin elektronik sigara likiti, bin 200 kilogram nargile tütünü, bin 985 cep telefonu ve 13 cins köpek yavrusu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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