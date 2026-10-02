Tekin ve Mikanadze Tiflis'te eğitim iş birliği anlaşmasını imzaladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında iş birliğini öngören anlaşmayı Tiflis'te imzaladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkentine giden Tekin, Mikanadze ile Bakanlık binasında bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından imza töreni yapıldı. İki ülke arasında eğitim ve diğer alanlardaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı da katıldı.

Tekin: “Gürcistan bizim önemli komşularımızdan biri”

Tören sonrasında konuşan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti olarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda komşu ülkelerimizle, tarihi ve kültürel bağımız olan ülkelerle her alanda iş birliğimizi geliştirmek” için çaba sarf ettiklerini söyledi. Gelecek kuşaklara daha güçlü bir komşuluk ve dostluk ilişkisi bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekin, anlaşmanın hem Gürcistan ile Milli Mücadele'de başlayan iyi ilişkilerin hem de bugünün gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve güçlü şekilde evrilmesi açısından imzalandığını aktardı.

Temel parametrelerini şöyle anlattı: “Biz ve komşumuz ne kadar güçlü olursa, komşumuzla bizim aramızdaki iş birliği ilişkisi ne kadar iyi olursa bölgemizde barış, insan hakları, demokrasi o kadar güçlü olur.” Tekin, savaşların yaygınlaştığı bir ortamda iki ülke arasındaki dostluk kuvvetlendikçe dünya barışına daha güçlü sahip çıkılacağını düşündüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu ilişkilere salt ekonomik bir ilişki perspektifiyle bakmadıklarını vurgulayan Tekin, eğitimi bu ilişkinin olmazsa olmaz boyutlarından biri olarak tanımladı. “Eğitim alanındaki bu iş birliği gerçekten hem bugün hem yarın hem ilanihaye bölgede savaşların insan hakları ihlallerini bitirecek adım olacak diye düşünüyoruz” dedi. Gürcistan'ı Türkiye'nin önemli komşularından biri olarak andı.

Tekin, anlaşmayla mesleki eğitimden eğitim öğretimdeki fiziki ve teknolojik altyapı ve öğretmen yetiştirme sürecine kadar karşılıklı olarak güçlü bir iş birliğini metinle imza altına aldıklarını kaydetti. Anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirten Tekin, anlaşmanın iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek ev sahipliği için Mikanadze'ye teşekkür etti.

Mikanadze: “Yasal zemini oluşturan bir anlaşma imzaladık”

Mikanadze, Tekin'in Tiflis'te bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bakan Tekin'in Gürcistan temaslarının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması açısından önemine işaret eden Mikanadze, “Bu ziyaret, iki ülke arasındaki son derece olumlu iş birliğini, stratejik ortaklığı ve dostluğu bir kez daha vurgulamaktadır” diye konuştu.

Gürcistanlı Bakan, son birkaç ay içinde Tekin ile üç kez bir araya geldiklerini söyledi. Uzun bir süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü anlaşmanın imzalanmasının iki tarafın yoğun çalışmasıyla mümkün olduğunu bildiren Mikanadze, “Bugün, iki dost ve stratejik ortak ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yasal zemini oluşturan bir anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.

Karşılıklılık temelinde eğitim kurumu ve diploma denkliği

İmzalanan anlaşmayla Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklılık temelinde eğitim kurumları açılması, diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğine yönelik çalışmalar yürütülmesi, Türkçe ve Gürcücenin öğretiminin teşvik edilmesi ile eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması öngörülüyor.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesine ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.