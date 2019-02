Millet İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin, “Bu şehir hepimizin. Ben her partilinin belediye başkanı olacağım” dedi.

Hayati Tekin, bir kafede düzenlediği basın toplantısında 31 Mart’a kadar sözün kendilerinde olduğunu, 31 Mart’tan sonra sözün bittiği icraatın başladığı bir dönem olacağını söyledi. Rakipsiz siyasi arenanın olamayacağını ve rakipsiz olduğunda insanların kendilerini farklı projelerle anlatamayacağını ifade eden Tekin, “Şu anda görünen 3 rakip var. Hep beraber yine basının huzuruna çıkalım. Bu şehir hepimizin. Oradan buradan gelmiş olabiliriz. Hep birlikte çıkalım, konuşalım, tartışalım. Biz bu şehri nasıl başarıya götüreceğimizi tartışalım. Ben kendime güveniyorum” diye konuştu.

“Bu şehri gelecek 100 yıla taşıyacak hedeflere bakıyorum”

Şehrin sıkıştığını, otopark sorununun olduğunu, işsizliğin olduğunu, sanayinin gelişmediğini, ticaretin durduğunu iddia eden Tekin, “Birçok şeyin durma noktasına geldiği bir şehirde şu an hareketli olan söz ve siyaset. O da bitecek. Bittikten sonraki süreç başarının, projenin, eserin, hedefin konuşulacağı bir süreç olacak. Ben 15 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak hiçbir zaman gül bahçesi bulmadım. Bulduğum belediyelerde birçok sorun birçok borç buldum. Bundan sonraki sürece de hazırım. Elbetteki zor şartlar bizi bekliyor. Ben geriye değil ileriye bakıyorum. Hedeflerine bakıyorum. Bu şehri gelecek 100 yıla taşıyacak hedeflere bakıyorum. 100 yıllık hedeften bahsediyorum. Bu şehri 100 yıla taşımak için şehri güneye doğru büyütmek zorundayız. Doğu, batı çevre yollarını yapıp şehrin ana akslarına bağlayıp şehrin 100 yıllık geleceğini rahatlatacağız. Bu üst üste binme olayını da çözeceğiz. Gelecek nesilleri düşüneceksek onları yaşanılabilir, mutlu, yeşil, ferah bir şehir bırakacaksak ne pahasına olursa olsun geleceğini planlamak zorundayız. O da benim işim. Bu konuda iddialıyım. Daha iyisi bulunduğunda ben de takdir ederim. Şu an için kendime inanıyorum. Projemiz çok, zamanımız dar. Bu şehir bizim. Ben köklü çözümlere gideceğim. Ben her partilinin belediye başkanı olacağım. O partinin, bu partinin değil. Ben bu şehrin belediye başkanı olacağım” diye konuştu.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.