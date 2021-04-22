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Aktüel Tekfur nedir? Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?
Aktüel

Tekfur nedir? Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?

Son zamanlarda çokça yapılan, tarihi konu alan dizi ve film projelerinde tekfur sözcüğü yer alıyor. Dolayısıyla izleyiciler, tekfur kelimesinin ne anlama geldiğini ve niçin kullanıldığını dönem dönem araştırıyor. Peki, tekfur nedir? Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:05:00 -
Tekfur nedir? Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da sürekli ifade edilen tekfur kelimesi, yeniden merak konusu oldu. Peki, tekfur nedir? Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?

Tekfurlar, Bizans İmparatorluğu yıkılınca tamamen tarihe karıştı. Türk akınlarından korunup, bağımsızlıklarını korumak için Türklere çok miktarda vergi vermişlerdir.

Tekfur nedir?

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel isimdir.

Osmanlı’da tekfur kelimesi ne anlama gelir?

Tekfur sözcüğü Ermeniceden alıntı bir sözcüktür. Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir san olarak bilinir. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denilmekteydi. Bunların idari ve askeri vazifeleri bulunurdu. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarını denemişlerdi. Dolayısıyla ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin vermişlerdir. Tarihte bu tekfurlardan bazıları Müslüman da olduğu bilinir. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devleti’ne ve İslamiyet’e hizmetlerde bulundu.

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