Türkçe son derece zengin bir dil. Özellikle gençler bundan 20-25 sene önce çok sık kullanılan kelimelerinin birçoğunun anlamını bilmiyor. Filmlerde, dizilerde ya da kitaplarda "Tekerrür" ya da "Tekerrür etmek" kelimesiyle karşılaşıyor olabilirsiniz. Peki, tekerrür ne demek?

Tekerrür ya da tekerrür etmek kelimelerini sık sık duyuyor musunuz? Bu kelimenin anlamını bilmiyorsanız, “Tekerrür ne demek?” sorusunu internette aratıyor olabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz sorunun cevabı…

Tekerrür ne demek?

Tekerrür / Tekerrür etmek 'Tekrarlanmak' anlamında kullanılan bir kelimedir.