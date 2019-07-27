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Tekerlekli sandalye basketbolu

- A Milli Erkek Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 68-60 mağlup oldu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:50
Tekerlekli sandalye basketbolu


ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 68-60 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki beşinci ve son maçında ev sahibi ülkenin takımı ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibine 68-60 mağlup oldu.

İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın da yer aldığı turnuvayı milli takım, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:50
  1. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı
  2. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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