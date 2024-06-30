Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü!
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İtalya'yı 67-56 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 yenerek bronz madalya kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen turnuvanın üçüncülük müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Türkiye, İtalya'yı 67-56 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
IWBF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'ya 60-40 üstünlük kuran Büyük Britanya, şampiyonluğa ulaştı.
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