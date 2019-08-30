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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak

30 Ağustos 2019 Cuma 10:27
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımın, Rusya ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa, Rusya ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya mücadele edecek. Organizasyonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, Tokyo vizesi alacak.

Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.

Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

17.15 Türkiye-Rusya

1 Eylül Pazar:

15.30 İsrail-Türkiye

2 Eylül Pazartesi:

17.15 Fransa-Türkiye

3 Eylül Salı:

17.45 Türkiye-Hollanda

4 Eylül Çarşamba:

19.30 Türkiye-İspanya



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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:27
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