Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Fransa: 56 - Türkiye: 46

ANKARA (AA) - 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşincilik maçında Fransa'ya 56-46 yenildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, beşincilik maçında Fransa ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını 26-18 geride tamamlayan milliler, sahadan 56-46 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada bitiren Türkiye, B Klasmanı'na düştü.

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