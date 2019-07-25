Tekerlekli Kayak Milli Takımı Bitlis’te kampa girdi

Türkiye Kayak Federasyonu Tekerlekli Kayak Milli Takımı Bitlis’in Tatvan ilçesinde kampa girdi.

Tatvan’da çalışmalarını aralıksız sürdüren 13 ilden 21 sporcu, 8 kilometrelik parkurda tekerlekli kayaklarıyla güç depoluyor. 7 antrenör ve koordinatörle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren kayakçılar, Tatvan ilçesinde Van Gölü kenarındaki parkurun uluslar arası yarışmalara ev sahipliği yapacağı belirtildi. Bitlis-Tatvan arasında yapımı devam eden ve henüz trafiğe açılmamış olan çevre yolunda, Nemrut Krater Dağı ve Tatvan sahil yolunda gerçekleştirilen antrenmanlarda, kondisyon ve tekerlekli kayak çalışması yapan milli takım, 7 Ağustos tarihine kadar kampını sürdürecek.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu yaz kondisyon ve tekerlekli kayak kampının 17 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleştirildiğini söyledi. Doymaz, “Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis’te başlatılan milli takım kampına 16 erkek ve 5 kadın olmak üzere 21 sporcumuz çok iyi bir antrenör ekibiyle kampımız devam ediyor. Tatvan sahilinde ve Nemrut Dağı eteklerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel ve verimli bir kamp. Sporcularımız özveriyle çalışıyor. Sporcularımız sıcak havaya rağmen azimle çalışıyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Sporcularımız kamptan çok memnun. Elimizden geldikçe kampı değerlendiriyoruz. Buradaki sporcularımız kamptan sonra farklı illerde açılacak kamplara katılacak. Kışın yapılacak yarışmalara çok iyi bir şekilde hazırlanmış olacaklar. Şu anda mevcut sporcularımızı kışın yaptığımız yarışmaların toplam puanına göre seçilen Türkiye’nin en iyi sporcularıdır. Buradaki sporcularımız yine zaman zaman yapacağımız elemelerle azami bir sayıya indirip önümüzdeki sezon içinde yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler. Yaklaşık 13 ilden sporcu katıldı. Günde çift idman yapıyoruz. Çalışma yaptığımız Tatvan sahili bu spor için elverişli bir yer. Yaklaşık 8 kilometrelik alanda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kamp Koordinatörü Erhan Dursun ise, milli takımla birçok ilde kamp yaptığını belirterek, “Tatvan’da şimdi kamp yapıyoruz. Kampımız çok iyi geçiyor. İmkanlarımız çok iyi. Nemrut Dağı’nda, Rahva’daki çevre yolunda antrenman yapıyoruz. Çalıştığımız alanlar çok elverişli. Kampın sporcular üzerinde katkı sağlayacağına inanıyorum. Bitlis’te yaz kampının olmasını bir daha isterim” diye konuştu.

Antrenörlerden Muhammet Kızılarslan ise, Kastamonu bölgesinden katıldığını ifade ederek, “Tekerlekli Kayak Dünya Şampiyonuyum. Olimpik sporcuyum. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaz ve kış aylarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk defa burada tekerlekli yarış oldu. Tekerlekli ve kayaklı koşu ve kış yarışmaları için Bitlis çok uygun bir yer. Geçtiğimiz aylarda burada Türkiye şampiyonası yapıldı. Bunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Buraya Tekerlekli Kayak Yarışması Dünya Kupası alınması gerekiyor. Çünkü bu yarışmalara elverişli bir ortamı var. Eminim yabancı sporcular da burayı sevecek ve burada yarışma olmasını isteyeceklerdir. Her şeyiyle harika bir memleket. Önümüzdeki süreçte federasyon yetkililerimiz, hocalarımız ve buradaki sorumlular çalışmalarını sürdürüyor. Güzel organizasyonların yapılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.