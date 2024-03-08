Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Eğitim başta olmak üzere sosyal yardım projeleriyle faaliyetlerini sürdüren İnsan Vakfı’nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı reklam filmi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.

‘Savaş mağduru kadınlara’ dikkat çekilen filmde; Gazzeli, Ukraynalı, Suriyeli ve Uygur Türkü kadınların görselleri yer aldı.

İBB reddetti Ulaştırma Bakanlığı yayınladı

Metro ve metrobüslerde yayınlanması talep edilen film, CHP’li İBB’nin iştirak şirketleri Medya A.Ş.’ye bağlı Modyo TV’nin ve Kültür A.Ş.’ye bağlı Yovi TV’nin, “Belediye tarafından içerik ile alakalı olarak Toplu Taşıma etiğine uygun olmadığı için maalesef yayınlayamıyoruz” ifadeleri ile reddedildi.

Film, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray ve metrolarda ise gösterime girdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan Vakfı'nın reklam filmi talebine İBB'li yetkililerden cevap

Söz konusu olayı kamuoyu ile paylaşan İnsan Vakfı, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak filmin yayın sürecini paylaştı:

“Çok daha geniş kitleler tarafından izlenmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz bu video, Ulaştırma Bakanlığı kontrolündeki metro ekranlarında yayınlandığı halde İBB tarafından Metro A.Ş. kontrolündeki metro ve metrobüs ekranlarında yayınlanmasına izin verilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

‘Amacımız savaş mağduru kadınlara dikkat çekmekti’

Yeni Şafak’a konuşan vakfın temsilcileri ise hazırladıkları reklamı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini, evrensel bir günde ‘savaş mağduru kadınlara’ dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Vakfımıza bağış, yardım, destek vb. hiçbir şey istemedik, savaşın ortasında çocuklarını, eşlerini, ailelerini kaybeden kadınların, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çeken, sosyal bir mesaj vermek istedik. Fakat İBB yönetimi sebebine anlam veremediğimiz bir şekilde reklamımızı yayınlamayı reddetti” dedi.

Savaşın kadınları da ‘kadın statüsünde görülmedi’

Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun katıldığı canlı yayında, AK Parti’ye oy veren ve çalışmayan kadınların ‘kadın statüsünde’ olmadığını belirterek sarfettiği, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" sözleri akıllara getirdi.