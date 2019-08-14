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Tek sermayesi, geçmişi

Mardin’de bir zamanlar müzik severlerin ünlü sanatçıların çıkardıkları kasetleri almak için kuyruğa girdikleri müzik marketleri günümüzde artık tarih oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
Tek sermayesi, geçmişi

Mardin’de bir zamanlar müzik severlerin ünlü sanatçıların çıkardıkları kasetleri almak için kuyruğa girdikleri müzik marketleri günümüzde artık tarih oldu. Mardinli müzik marketin sahibi 62 yaşındaki Ethem Aksan, 40 yıl boyunca müzik severlere hizmet etmesinin ardından teknolojiye direnerek tek müzik marketi olarak çalışıyor. 22 bin kaset çalar, taş plaklar ve 45’lik plakları ile zengin bir müzik arşivine sahip Aksan, nostalji sevenlerin uğrak mekanı haline geldi.


Kasetler insana sanki taş devrine ait bir teknolojiymiş gibi geldiğini belirten Ethem Aksan, yine de 80’leri görmüş nostalji severlerin kalbinde kasetlerin yerinin birer müzik notası olarak tarih sayfalarında hep ayrı olacağını söyledi. Arşivinde her dilden kasetçalar ve 45‘lik plaklar mevcut olduğunu dile getiren Ethem Aksan, "Zeki Müren, Gönül Akın, Emin Turgay, Mahmut Erdal, Mehmet Fıstıkçı, Şükran Ay, Behiye Aksoy, Ali Avaz, gibi 45’lik plaklarım var. 80‘li yıllardan kalma eski sanatçıların kasetleri mevcut. 22 bin kasetçalarım var. Zengin bir müzik arşivine sahibim. 1980 yılından beri bu mesleği sürdürüyorum. Babamdan aldığım mesleği 40 yıldır devam ediyorum. Ama artık bu meslekte tarihe karıştı. Teknolojiye ayak uyduramadı” dedi.


Bir zamanlar ünlülerin kasetini almak için kuyrukta bekleyen insanların bugün bir tıkla ünlülerin müziğini internetten dinlediğini ifade veden Aksan, "Hal böyle olunca kasetlerin mp3’lerin de devri kapandı. Elimde 22 bin kaset kaldı. Hepsi antika değerindedir. Elimdeki kasetler çok eski ama tarihlerini bilmiyorum. Bunlara benzer birçok kaset var. Mardin’e katkı olsun diye devam ediyorum. Günlerce satış yapamadığım oluyor. Bazen siftahsız açıp kapatıyorum. Ama bendeki müzik aşkı nedeniyle dükkanı kapatmıyorum. Vergilerimi de ödüyorum. Mardin’e gelen yerli yabancı turistler dükkana gelip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Buda beni mutlu ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
  1. sanat
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