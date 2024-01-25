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Sosyal Medya Tek kelimeyle vahşet! Filistinlilerin kaldırılamayan cenazelerini sokak hayvanları parçalıyor
Sosyal Medya

Tek kelimeyle vahşet! Filistinlilerin kaldırılamayan cenazelerini sokak hayvanları parçalıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-25 22:19:00 - 2024-01-25 22:22:09

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntüler dehşete düşürdü.

Görüntülerde, Cansız bedenlerin ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıyor.

Dünya böyle vahşet görmedi!

Sokak hayvanlarının ara sokakta bir Filistinliye ait bedeni yediğini gösteren dehşet görüntüler, sosyal medyada infial uyandırdı.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından durumun vahşet olduğunu dile getiren çok sayıda kullanıcı, dünyanın Gazze’deki katliamı durdurmamasını ve uluslararası kurumların sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

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