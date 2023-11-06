Tek “kaybeden” Kılıçdaroğlu değil

Sebahattin Ayan İstanbul

Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, kongre ile hezimet listesine yenisini ekledi. Kurultayın tek kaybedeni o olmadı. Kılıçdaroğlu ile birlikte çok sayıda isim tekrar yenilginin tadına baktı. İşte kaybeden diğer isimler:

Her türlü marjinal örgütün eylemlerine katılarak devlete karşı isyana eşlik eden eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun arkasında durmuş, seçimlerde 55 bin 598 TL’lik maddi destekte bulunmuştu.

Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol de, Kemal’in yanında olduğunu, değişime önderlik edecek kişinin Özel olamayacağını söylemişti.

“Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” açıklamalarıyla gündeme gelen Barış Yarkadaş da kaybedenlerin başında geliyor. Özellikle kurultay sürecinde sahte “Kılıçdaroğlu destek” bildirilerini yaymakta üstün çaba göstermişti.

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CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül de her fırsatta Kılıçdaroğlu’na desteğini bildirmişti. Oğlu Emir Sarıgül de Kılıçdaroğlu kurultay salonuna girerken “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganını haykırmıştı.

Cumhuriyetin ilanından bu yan aile boyu milletvekili torpillisi olan Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun arkasını toplayan isimlerdendi.

Meclisteki odasında Atatürk’ün portesini çöpe atmasıyla CHP’den ihraç edilen ve daha sonra CHP Kadın Kolları seçilen Aylin Nazlıaka da değişimcilere karşı Kılıçdaroğlu’nun yanında olan isimlerden. Son olarak kurultay divanına Kılıçdaroğlu’nu önerdiklerine dair ilişkin imza vermişti.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile sıkı fıkı ilişkileri olan Tuncay Özkan da Kılıçdaroğlu ile birlikte kaybedenlerin başında geliyor. ‘Değişim’ rüzgarlarına kapılan Özkan’ın odasını boşalttığı iddia edilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı gibi isimler de ‘değişim’ sürecinde Kılıçdaroğlu’na destek veren isimlerdendi.