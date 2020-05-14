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Aktüel

Tek katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde eski Muhtar Remzi T.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:36:16 -
Tek katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde eski Muhtar Remzi T.’ye ait tek katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Evde tek yaşayan Remzi T., alevler içinde kalan evden son anda kurtarıldı.


Cumayeri ilçesi Orta Mahallede gece yarısı tek katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eski Muhtar Remzi T.’ye ait tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Evde tek başına yaşayan Remzi T. alevlerin arasından son anda kendi imkanları ile çıktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bahçesinden alınan Remzi T.’nin evi kullanılamaz hale geldi. Gelen ihbar üzerine Cumayeri İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Gümüşova İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için desteğe geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerine durulurken, güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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