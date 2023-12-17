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Siyaset Tek hedefleri Erdoğan'ı devirmek olunca TBMM'de bunlar yaşandı!
Siyaset

Tek hedefleri Erdoğan'ı devirmek olunca TBMM'de bunlar yaşandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 22:05:00 - 2023-12-17 22:26:34
Tek hedefleri Erdoğan'ı devirmek olunca TBMM'de bunlar yaşandı!

6'lı masa etrafında toplanıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek hedefiyle seçime giren topyekün muhalefet, aldığı hezimetten sonra tarihi bir rezillik yaşadı.

28 Mayıs'taki ikinci turun hemen ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'a kadar kendisine "Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu" diyenler tarafından hedefe konan ilk isim oldu.

Kılıçdaroğlu CHP'ye yakın medya kuruluşlarında yerden yere vuruldu.

CHP listesinden seçime girip olmayan oylarıyla yüksek sayıda milletvekili çıkartan partilerin de bizzat seçim ortakları tarafından hedefe konduğu süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içi operasyonla koltuğundan edildi.

Masayı seçim öncesinde dağıtıp geri dönen Akşener de parti içi tepkilerin muhatabı oldu. İP'te İmamoğlu'nun etkisiyle başlayan istifa süreci hala devam ediyor.

Muhalefetin tiyatrosu istatistiklere yansıdı!

14 Mayıs Milletvekilliği Seçimi'nin ardından geçen 7 aylık süreçte, 600 milletvekilinden 61'i partisinden istifa etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38'i istifa edip kendi partilerine geçerken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise CHP'de kaldı.

CHP’den istifa eden 38 milletvekilinden 15'i Demokrasi ve Atılım Partisi'ne, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü de Demokrat Parti'ye geçti.

Kiralık milletvekili uygulaması Özgür Özel döneminde de sürdü!

CHP’den Gelecek Partisi'ne geçen 10 milletvekili grup kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlamak adına yine istifa ederek Saadet Partisi'ne geçip, 20 milletvekili ile Meclis’te grup kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefat etmesi üzerine Saadet-Gelecek ortak grubu düşmüştü.

Bu nedenle CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne kiralandı.

Yine oynanan tiyatro kapsamında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren iki milletvekili istifa ederek EMEP'e geçti. 2 milletvekili ise Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

İYİ Parti'de 4 istifa, bir ihraç!

Tüm bu rezilliklere dayanamayan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Yine partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ise bağımsız olarak Meclis’te çalışmalarına devam ederken partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da yine bağımsız olarak Meclis’te yer aldı.

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