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Aktüel Tek hayali tek başına çay içmekti! 22 yıl sonra gerçek oldu
Aktüel

Tek hayali tek başına çay içmekti! 22 yıl sonra gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-07 04:46:00 -
Tek hayali tek başına çay içmekti! 22 yıl sonra gerçek oldu

22 yıl önce titreme şikayetiyle gittiği doktorda Parkinson teşhisi konulan Muhammet Eroğlu'nun tek hayali tek başına çay içmekti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Muhammet Eroğlu'nun 22 yıl önce ellerinde titreme ve vücudunda istemsiz kasılmalar başladı.

Uzun süre bunları önemsemedi ancak şikayetleri artınca doktora gitmek zorunda kaldı.

Doktorlar Eroğlu'na Parkinson teşhisi koydu.

Tedavi süreci başladı ancak hiçbir fayda görmedi. 

Tek başına ne işe gidebiliyor ne de yemek yiyebiliyordu.
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1 SAATLİK AMELİYATLA YENİDEN DOĞDU

Yıllarca hayatını bu şekilde sürdürmeye devam eden adam İzmir'de başka bir hastaneye gitti. 

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir ile görüşen Eroğlu 1 saatlik ameliyata alındı. 

Operasyonda kendisine beyin pili implante edildi

1 gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. 

Ameliyattan 47 hafta sonra yürüme, konuşma, yemek yeme gibi günlük işlerini kendi başına yapabilir hale geldi. 

YILLARDIR ÇAY İÇMENİN HAYALİNİ KURUYORDU

Kontrol için hastaneye gittiğinde yıllardır hayalini kurduğu şeyi yaptı. 

Doktoruyla oturup tek başına tuttuğu bardaktaki çayı içti. 

Hastaya uygulanan derin beyin stimülasyonu, beynin spesifik bölümlerini elektriksel uyaran bir beyin pacemaker implantasyonunu da içeren tedavi çeşidinden biri.

DERİN BEYİN STİMÜLASYONU HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR?

Parkinson hastalığının yanı sıra diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılan yöntem tıptaki gelişmelerle pratik hale geldi.

Bu tedavi şekli, Parkinson hastalığı, nedeni bilinmeyen titreme epilepsi, distoni, tik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve majör depresyon gibi nörolojik rahatsızlıkların semptomlarının kontrol altına alınmasında tercih ediliyor.

Beyin pili ameliyatla beyne yerleştiriliyor ve elektrotlar aracılığıyla elektriksel uyarılar beyne gönderiliyor. 

Elektrotlar beyindeki belirli hedef alanlara odaklanarak anormal sinirsel aktiviteyi düzenliyor. 

PARKİNSON KONUŞMA ŞEKLİNİ ETKİLİYOR

Motor fonksiyon kaybı, el titremeleri, kas sertliği ve denge sorunları ilişkili olan Parkinson hastalığı, dünya çapında 10 milyondan fazla insanı etkiliyor. 

Tedavisi olmayan bu hastalık bazı belirtilerle erken fark edilirse kontrol altına alınabiliyor. 

Litvanyalı bilim insanları da, ses verilerini kullanarak hastalığın erken belirtilerini tespit etmeye çalıştı. 

Çünkü onlara göre motor aktivite azaldıkça ses telleri, diyafram ve akciğerlerin fonksiyonları da azalıyor.

Parkinson hastalığı olan hastalar erken evrede daha sessiz, daha monoton, daha az anlamlı, daha yavaş bir hızda ve daha parçalanmış ifadelerle konuşuyor. 

Ancak tüm bunları kulakla gözlemlemek çok zor çünkü bunlar ince değişiklikler. 

Parkinson ilerledikçe ses kısıklığı, kekemelik, sözcüklerin telaffuzunda güçlük ve sözcükler arasındaki duraklamaların kaybolması daha belirgin hale gelebiliyor. 

İşte bu semptomları göz önünde bulunduran ekip, hastalığı daha erken tespit etmek için bir sistem geliştirdi.

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