Tek düşman Amerika! İslam dünyası neden birleşemiyor?

Ufuk Coşkun, Amerika’nın İslam dünyasındaki bölünmeleri kışkırttığını ve tek gerçek düşmanın ABD olduğunu belirtti. Coşkun, mezhepçilik ve ideolojik ayrılıkların Müslümanların birleşmesini engellediğini ifade etti. Milat gazetesi yazarı Coşkun, emperyalist güçlerin birlikteliği sağlamak için mezhep, din ve ideoloji farkı gözetmeden ortak hareket ettiklerini vurguladı. Amerika ve İsrail’in İslam dünyasını sömürmek için sistemli bir şekilde bölüp çatıştırdığını söyleyen Ufuk Coşkun, şunları kaydetti:

"Kendi gibi düşünmeyen ve inanmayan herkesi düşmanlaştıran kişi ‘İslam dünyasında neden birliktelik yok‘ diye isyan ediyor.

Ekranlarda İran’la dalga geçen, hakarete varan ifadelerle İran’ı düşmanlaştıran pişkin yorumcular cümlelerini ‘İslam dünyasında birlik yok‘ diyerek tamamlıyor.

Sünni mezhebe mensup birini ya da ülkeleri de aynı duyguyla hakaret edenler, ötekileştirenler yine birliktelik olmadığına vurgu yapıyor.

Peygamberimizin vefatından sonra kendilerinin uydurduğu etiketler üzerinden yıllardır çatışıyorlar, savaşıyorlar. Sonra da neden bir araya gelemiyoruz diyerek sitem ediyorlar.

İyi de siz böyle bir kafayla nasıl bir araya gelebilirsiniz ki?

Aynı soydan, aynı coğrafyadan hatta aynı inançtan ve mezhepten olamayan emperyalist güçler ise birlikte hareket ederek Müslümanların çocuklarını öldürüyor ve servetlerini sömürüyor.

Bu ülkede yıllardır farklı düşünen ve inanan insanları çatıştırmak için neler yapmadılar ki.

Kimse geçmişte yaşananlardan ders almıyor.

Oysa emperyalizm senin Sünni, Şii, Alevi, laik, ilerici, İslamcı vs olmanla ilgilenmiyor.

Yani sen bir Şii, Sünni, laik ya da İslamcı olarak Rothschildlerin ya da Rockefeller ailesinin umurunda değilsin.

Senin hangi partiyi ya da futbol takımını tuttuğunla da ilgilenmiyorlar. Onlar seni müşteri olarak görüyor.

Ve sizler kendi aranızda çatıştıkça, mezhep ya da parti kavgası yaptıkça yani dirençsiz ve zayıf kaldıkça onlar hakimiyetini daha fazla arttırıyor.

Bir önceki sahte pandemi döneminde hepimizi evlere hapsedip, kolumuza birer Alman aşısı vurmadılar mı?

Küresel iklim krizi adı altında hepinizden karbon vergisi alıp sizleri adım adım takip etmeyecekler mi?

Tüm dünyada, havalimanlarında, sokaklarda, okullarda, kurum ve kuruluşlarda, evde ve internette hemen her yerde gözetleniyoruz.

Vücut tarayıcıları ve biyometrik denetleyicilerin kontrollerine maruz kaldığımız halde buna itiraz bile edemiyoruz ama sokakta ideolojik kavgaların alasını yapıyoruz.

Sevgili dostlar, son 300 yıldır yıldır coğrafyamızı kan ve gözyaşı ile sulayan küresel emperyalist çetenin dünyasında inanın hepimiz biriz. Yani saldırı hepimize yönelik.

Topla, tüfekle işgal edemediklerinde bu sefer fitneyle, particilikle, mezhepçilikle, ahlaki yozlaşma ve zihin tutulması ile ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunu neden görmek istemiyorsunuz?

Kimsenin ne olduğuna bakılmaksızın doğrudan insan ruhunu sömüren bu düzenin bilinçsiz, itaatkâr ve gönüllü köleleri haline getiriliyoruz.

Bizler kendi aramızda mezhep, parti ve ideolojik kavga yaparken Amerika ve İsrail daha fazla masum insan öldürüyor.

Er ya da geç sıra bize de gelecek. Peki, neden Amerika karşıtlığı konusunda bir araya gelemiyoruz.

İran’ı Rusya’yı, Arabistan’ı düşmanlaştırmak bize ne kazandırır? Hepimizi çatıştırmak suretiyle sömüren ülke Amerika değil mi?

Bu ülkede terör örgütlerini kullanarak darbe yaptırmaya çalışan hangi ülkeydi?

Geçmişte gladyo marifetiyle darbeler yaptıran, bu ülkenin tarihi köklerini, geçmişini, kültürünü, zihnini eğitim aracılığıyla darmadağın eden hangi ülkeydi?

Bakınız bugün Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Amerika, Körfez savaşında Irak'ta 300 tondan fazla arındırılmış uranyum ve çeşitli kitle imha silahları kullandı.

Yüzbinlerce çocuk öldü ve hala sakat doğumlar devam ediyor. Hiç değilse bundan sonra evlatlarımızın geleceği için tek bir düşman etrafında birleşelim."