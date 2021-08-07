Tek çare aşı olmak!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürerken, Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, aşı karşıtlığı ile ilgili mücadeleye dikkat çekti. Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, en önemli gündemin okulların açılması olduğunu belirterek, “Okulların açılabilmesi için aşı oranlarını yükseltmemiz gerekiyor. Aşıya karşı zayıf da olsa bir dirençli bir grup var. Bu gruplar başka insanları da etkiliyor. Dolayısıyla bu grup ve kişilere karşı çalışmaların başlatılması gerekiyor. Aynı zamanda da aşı oranlarının okulların açılabileceği seviyeye gelmesi gerekiyor. Yoksa bu normalleşmenin bir anlamı olmaz. Açılan okullar bile tekrar kapanabilir. Aynı zamanda da kapanma kararları tekrar gelebilir. Dolayısıyla bizim tek çaremiz aşı olmaktır” diye konuştu.

Tiyekli şöyle devam etti: “Bütün öğretmenler, aileler aşılanırsa okullar açılabilir. Ama öğretmen grupları içerisinde bile aşı karşıtı olanlar var. Dolayısıyla bir şekilde bu işe bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Aşı karşıtlığı ile mücadele edip gerekirse aşının zorunlu hale getirilmesi lazım. Kamu hizmetinde çalışıyorsa aşı olmalı dememiz lazım. Başka insanlarla yüz yüze geliyorsa, toplum içine karışıyorsa aşı olmalı dememiz lazım. Aşısız bir öğretmenin sınıfına hangi veli çocuğunu gönderir? Devletin bir an önce buna çözüm bulması lazım. Doktor, hoca, hemşire, öğretmen, işçi kim olursa olsun aşı karşıtı ile mücadele edilmeli. Atalarımız demiş ki “Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder”.

