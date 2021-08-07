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Gündem Tek çare aşı olmak!
Gündem

Tek çare aşı olmak!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçerken, uzmanlar aşı olunması noktasında çağrılarına devam ediyor. Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, aşı karşıtlığı ile ilgili mücadelenin yapılması gerektiğini belirterek, “Bir an önce vatandaşların aşılanması gerekiyor. Çünkü yarın okullar açıldığında bu virüs vakalarının önüne geçilebileceğini sanmıyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:47:00 -
Tek çare aşı olmak!

 Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürerken, Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, aşı karşıtlığı ile ilgili mücadeleye dikkat çekti. Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, en önemli gündemin okulların açılması olduğunu belirterek, “Okulların açılabilmesi için aşı oranlarını yükseltmemiz gerekiyor. Aşıya karşı zayıf da olsa bir dirençli bir grup var. Bu gruplar başka insanları da etkiliyor. Dolayısıyla bu grup ve kişilere karşı çalışmaların başlatılması gerekiyor. Aynı zamanda da aşı oranlarının okulların açılabileceği seviyeye gelmesi gerekiyor. Yoksa bu normalleşmenin bir anlamı olmaz. Açılan okullar bile tekrar kapanabilir. Aynı zamanda da kapanma kararları tekrar gelebilir. Dolayısıyla bizim tek çaremiz aşı olmaktır” diye konuştu. 

Tiyekli şöyle devam etti: “Bütün öğretmenler, aileler aşılanırsa okullar açılabilir. Ama öğretmen grupları içerisinde bile aşı karşıtı olanlar var. Dolayısıyla bir şekilde bu işe bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Aşı karşıtlığı ile mücadele edip gerekirse aşının zorunlu hale getirilmesi lazım. Kamu hizmetinde çalışıyorsa aşı olmalı dememiz lazım. Başka insanlarla yüz yüze geliyorsa, toplum içine karışıyorsa aşı olmalı dememiz lazım. Aşısız bir öğretmenin sınıfına hangi veli çocuğunu gönderir? Devletin bir an önce buna çözüm bulması lazım. Doktor, hoca, hemşire, öğretmen, işçi kim olursa olsun aşı karşıtı ile mücadele edilmeli. Atalarımız demiş ki “Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder”.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Metin Uyulan

Allah CC sizi bildiği gibi yapsın . DSÖ’lü Geberiyusla başı neşir etsin .
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abdrhman

gözünüz doymaz toprak doyursun. bir türlü doymadınız paraya. bu güne kadar yapılan ölçümlerde korona yani grip hastalığından ülkemizde 30 bine yakın insan ölmüş bunların ne kadarı korona yani gripten ölmüş oda muammalı. ölenlerin % 95 şi 65 yaş üstü yani bir ayağı çukurda vede kronik rahatsızlığı olanlar çoğunlukta. bu 30 bine yakını 85 milyonluk nüfusumuza orantılasak %0 yani binde biri bile değil binde biri 85 bin binde yarımı 42 bin yani binde yarımı bile değil.kanserden ve diğer hastalıklardan ölenler bu korona yani grip hastalığını 50 ye 100 ze katlar. bu korona hikayesinin altında başka dolaplar dönüyor. istediğin kadar tedbir al istersen herkesi tek kişilik hücrelere tık. istersen nüfusunun % yüzünü aşıla korona bildiğimiz grip olayı asla önlenemez. Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur. bu Korona diye adlandırılan bir exosome'dir ve gayet normal ve doğal bir insanın vücudunda gerçekleşen bir işlemdir. Ama malesef insanları öyle korkuttular ki sağlıklı düşünme veya araştırma ve okuma zahmetine girmeden, körü körüne bu korku aslanların yalanlarına kanıyorlar. Ha birde aman aşı çabuk bulunsun diye yalvaracak hale geldiler. Ne yazık ki bu Bill Gates denen insan düşmanın dünya nüfusunu düşürmek istediğini alenen savunduğunu ve bunu aşılar ile yapmak istediğini ve dünyada ne kadar aşı üretecek şirket varsa yüklü miktar paralar ile ortak olduğunu çoğu bilmiyor
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