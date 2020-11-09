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Dünya Tek bir girişi olan Şuşa'yı bakın nasıl kurtardılar! Müthiş detay
Dünya

Tek bir girişi olan Şuşa'yı bakın nasıl kurtardılar! Müthiş detay

Dağlık Karabağ'da özel konumda bulunan Şuşa'nın tek bir girişi olduğu, bu nedenden dolayı Azerbaycan askerlerinin kayalıklardan tırmanarak Şuşa'yı ele geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:57:00 -
Tek bir girişi olan Şuşa'yı bakın nasıl kurtardılar! Müthiş detay

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Kayalıklara tırmanarak Şuşa'yı kurtardılar

Azerbaycan ordusu tarafından 28 sene sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Etrafı kayalarla çevrili olan Şuşa’nın tek bir girişi olması sebebi ile ele geçirilmesinin mümkün olmadığı, Azerbaycan askerlerinin kayalıklardan tırmanarak Şuşa’yı ele geçirdiği bildirildi.

Azerbaycan sokaklara döküldü

Azerbaycan’da 9 Kasım Bayrak Günü, dün Dağlık Karabağ’ın incisi Şuşa kentinin 28 sene sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması, coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de sokaklara dökülen binlerce kişi, çifte bayram sevinci yaşadı. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda Azerbaycan bayrağı açan Genceliler Şuşa’da daha büyük bayrağın göndere çekilerek dalgalandırılacağını bildirdi. Kutlamalarda Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile yürüyenlere caddelerde uzun araç konvoyu oluşturulan vatandaşlar da kornaya basarak eşlik etti.

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