Tek belirtiyle hastaneye gitti, doktor yanlış değerlendirdi: Meğer 4. evre kansermiş

DailyMail'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki Laura Mcloughlin, Nisan 2020’de sağ göğsünde keskin ağrılar hissettiğinde ilk başta bunun ciddi bir durum olmadığını düşündü.

Ancak birkaç gün sonra eline bir kitle geldiğini fark etti.

Laura Mcloughlin doktoru içi "Beni fiziksel olarak muayene etti ama tarama yapmadı. Bana bunun hormonal olabileceğini ve telli sütyen yerine telsiz kullanmam gerektiğini söyledi,” diyor.

Doktorun açıklamasına inandığını söyleyen Mcloughlin, hastaneden “rahatlamış” bir şekilde ayrıldığını belirtti.

“4 AY SONRA AĞRILARI GEÇMEDİ”

Ağrılarının azalmadığını ve meme ucunun içe döndüğünü fark eden Mcloughlin, dört ay sonra yeniden aile hekimine başvurdu.

Bu kez yapılan mamografi ve ultrason taramalarında 9,3 santimetrelik bir tümör tespit edildi.

“Gerçekten gözden kaçırılması zor bir tümördü. Lobüler meme kanseri teşhisi kondu. Ardından kemoterapi, radyoterapi ve çift mastektomi planlandı,” dedi.

Eylül 2020’de yapılan ek tetkiklerde, kanserin lenf bezlerine ve omurgasına yayıldığı anlaşıldı.

Doktorlar artık ameliyatın mümkün olmadığını, hastalığın dördüncü evrede olduğunu bildirdi.

MEME KANSERİNDE ARTIŞ

ngiltere’de her yıl yaklaşık 56.900 kişiye meme kanseri teşhisi konuluyor ve hastalık nedeniyle 11.200 ölüm yaşanıyor.

Uzmanlar, 2050 yılına kadar meme kanserine bağlı ölümlerin %40’tan fazla artabileceği uyarısında bulunuyor.

Meme kanserinin en yaygın belirtileri arasında göğüste şişlik veya kitle, ciltte çukurlaşma, renk değişikliği, meme ucunda içe dönme, akıntı veya kabuklanma yer alıyor.