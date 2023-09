“Tek adam” partisi kurultaya gidiyor

Muhammet Kutlu Ankara

Girdiği her seçimi halkın teveccühü ve bileğinin hakkıyla kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “diktatör”, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine “Tek adam”, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne “Saray” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki yenilgi rekoru sonrasında uzunca bir süre tabandan gelen ‘yeter artık’ ve ‘kurultay’ çağrılarına kulaklarını pişkince tıkadıktan sonra, eş dost ve yakın çevreden delegelerin ayarlanması, Özgür Özel gibi tavşan adayların ortaya çıkarılması sonrasında kurultay kararını açıkladı.

4-5 Kasım’da gerçekleştirileceği açıklanan kurultayda ayarlanan delegeler sayesinde en güçlü aday, yine girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu olurken Akit’e konuşan siyasiler, kurultayın bir tiyatro olduğu görüşünde birleşti.

Hep kazandığı tek bir seçim var

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceği tek seçimin CHP genel başkanlığı seçimi olduğunu söyledi. Partisinin Bartın İl Başkanlığı’nı ziyaretinde siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, muhalefetin ve bazı CHP sözcülerinin, ‘Tekrar seçime gidelim. Yine seçim olsun’ şeklinde açıklamalarının olduğunu hatırlatarak “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimden yeni çıktık, milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar seçimden kongreyi, delege seçimini, il başkanlığı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu’nun kazanacağı tek seçim de CHP genel başkanlığı seçimidir. Şimdiye kadar ülkeye bir çivileri bile nasip olmayan, taş üstüne taş koymayan muhalefetin bu hali, Türkiye demokrasisi açısından üzücü. Türkiye’nin kaliteli, projeye dair, projeksiyonuna dair fikir taşıyan bir muhalefete ihtiyacı var” dedi.

Koltuk savaşları, ihanet, ihraç...

AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı ise kasımda yapılacak tiyatronun kendileri için bir anlamı olmadığını AK Parti’nin hizmet yolundaki yürüyüşünün kesintisiz süreceğini söyledi. Çankırı, şöyle devam etti: “İzmir’de de yıllardır veraset sistemi gibi siyasi zemin oluşturmaya çalışan ve bunun kaymağını yiyip vatandaşa hizmet sunmakta sınıfta kalan CHP’de artık siyaset değil kavga konuşulur haldedir. Parti içindeki ‘ben’ merkeziyetçilikle koltuk savaşlarının konuşulduğu muhalefet, atalarımızın da dediği gibi ‘eğreti ata binen tez iner’ atasözüyle anılmaktadır. AK Parti olarak girdiğimiz her seçimde zaferimizi taçlandırırken, muhalefetin durumu içler acısıdır. İktidar yolunda uğradıkları hezimeti bir kenara koyun, dünyanın referans ülkesi konumuna erişen Türkiye’ye yakışan bir muhalefet düsturundan bile çok uzaklar. Ana muhalefetin, ‘değişim’ adı altında parti içinde estirdiği rüzgar kasırgaya dönüşmüştür. Bu kasırgaya kapılanlar ya partisinden ya ihraç edilmiş ya da koltuk savaşı vermeye başlamıştır. Yastık altı biriktirdikleri hainlikleriyle 22 yıldır iktidarımıza karşı kazanamadıklarını görünce kendi içlerinde bunu yaşamışlardır. Bugün hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza ‘diktatörün rejimi’ benzetmesinde bulunanların tekelci siyaset sermayesiyle masalar kurduklarını herkes gördü. Kasım ayında yapılacak kurultayda da istedikleri gibi at oynatsınlar biz hizmet yolundan dönmeyiz. CHP ve muhalefet şu an züccaciye dükkanına giren filden farksız.”

