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Teknoloji TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı
Teknoloji

TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı

Türk mühendislerince tamamen yerli ve imkânlarla tasarlanan Türkiye’nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, 240 milimetre çapla bin 342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoruna imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:34:00 -
TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı

Turbojet motor, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Projesi kapsamında geliştirilen turbojet motorun ortaya koyduğu performans memnniyetle karşılandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından TEI-TJ300’ün rekor kıran test videosunu paylaştı. Hedeflenenin ötesinde başarı ortaya koyan, adı rekorla anılan motorun ilk prototip çalıştırma töreni Varank’ın katılımıyla Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti. Turbojet motorun ilk prototip testi 2020 yılında başarıyla tamamlanmıştı. Füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 milimetre kısıtlı çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olan TEI-TJ300, 5 bin ft irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor. TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgâr etkisiyle (windmilling) başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik platformun hem hava hem deniz hem de kara savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor. Motorun seri üretim süreci, geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

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