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Gündem Tehlikeyi onlar bile farketti! Seren Serengil'den 'Zina Yasası' çıkışı
Gündem

Tehlikeyi onlar bile farketti! Seren Serengil'den 'Zina Yasası' çıkışı

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Seren Serengil, "Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:55:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yuva yıkan "zina" eyleminin "aile" kavramı üzerindeki etkisi, laikçi bazı kesimlerin de tehlikeyi farketmesine sebep oldu.

'Herkesin yuvası yıkılacak'

Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programında konuşan Seren Serengil, "zina" ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı çağrısını yineledi.

"Kocalarını aldatan kadınları" konu edineceği bir program yapmak istediğini söyleyen Serengil, "Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak." dedi.

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