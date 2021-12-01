Tehlikeyi onlar bile farketti! Seren Serengil'den 'Zina Yasası' çıkışı

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Yuva yıkan "zina" eyleminin "aile" kavramı üzerindeki etkisi, laikçi bazı kesimlerin de tehlikeyi farketmesine sebep oldu.

'Herkesin yuvası yıkılacak'

Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programında konuşan Seren Serengil, "zina" ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı çağrısını yineledi.

"Kocalarını aldatan kadınları" konu edineceği bir program yapmak istediğini söyleyen Serengil, "Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak." dedi.