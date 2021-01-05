Tehlikeye dikkat çekti: Avrupa İslam’ı oluşturulmak isteniyor

Avrupa’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları açıklamada, 2014 ila 2020 yılları arasında sadece Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı kaydedildiğini hatırlatarak, ilgili ülkelerin güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı. Köln’de genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, camilere yönelik saldırıları kayıt altına alan FAIR International Derneği’nin verilerine göre, sadece 2020 yılında Almanya’da 122 cami saldırısı gerçekleştiğini, özellikle bomba ihbarları ve İslam’a karşı hakaret içeren tehdit mektuplarının geçen yıl ön plana çıktığını ifade etti.

6 yılda 700 saldırı

Camilere saldıran faillerin derhal yakalanması gerektiğini vurgulayan Ergün, “2014 ila 2020 yılları arasında Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı kaydedilmiş durumda. Bazı camiler mükerreren saldırıya uğruyor. Bazılarında şiddetin dozu artıp kundaklama gibi insan canına yönelik tehditler artarken, bazı camilerin de duvarlarına tehdit ve hakaretler yazılıyor.” dedi.

Irkçılık güç kazanıyor

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ise Avrupa’ya iş gücü göçünün 60. yılında Batılı ülkelerde ırkçıların giderek güç kazanıp, göçmen ve Müslüman karşıtlığı üzerinden taraftar toplayarak Almanya’da Federal Parlamento’da temsil edilme noktasına geldiğine işaret etti. Yıldırım, “Neredeyse her gün bir camiye saldırıldığı, Müslüman göçmenlere karşı giderek artan ırkçı şiddet olayları bizleri endişelendirmektedir. Gerek yerel gerekse genel seçimlerde Müslüman göçmenlerin özellikle seçim malzemesi yapılmasını da tasvip etmeyip kınadığımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Avrupa İslam'ı oluşturmak istiyorlar

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de, “Avrupa İslam’ı, Fransa İslam’ı, Almanya İslam’ı oluşturulmak gayreti var, biz tabii buna şiddetle karşıyız” dedi. Geçmişe bakıldığı zaman DİTİB ve İGMG gibi kurumların Almanya ve Fransa’daki İslam adına çok faydalı işler yaptığının altını çizen Bilgi, “Türkiye kökenli insanların İslam adına terör faaliyetlerine karışmamaları bu tip kurumların Müslüman Türk gençliğini doğru yönlendirmesinden kaynaklanan bir husustur.” şeklinde konuştu.