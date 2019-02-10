Tehlikeye aldırmadı, 40 metrelik falezden oltasını salladı
Antalya'da bir amatör balıkçının tehlikeye aldırmadan 40 metre yüksekliğindeki falezlerin üstünden oltasını sallayarak balık tutması, kameralara yansıdı.10 Şubat 2019 Pazar 11:35
Antalya'da, kentin denizle buluştuğu her noktada olta balıkçılığı yapanları görmek mümkün. Amatör bir balıkçının 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına giderek balık tutmaya çalışması, ilginç görüntü oluşturdu. Konyaaltı varyantı başlangıcında bulunan kaya parçasının üstüne çıkarak oltasını 40 metreden sallayan balıkçı, gün boyunca balık avladı. Balık tutmak uğruna tehlikeye aldırmayan vatandaş, saatlerce oltasına balık takılmasını bekledi.
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