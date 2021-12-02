  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tehlikenin büyümesi sonrası ABD’den açıklama! Hipersonik silah arayışı…
Gündem

Tehlikenin büyümesi sonrası ABD’den açıklama! Hipersonik silah arayışı…

Çin’in askeri hareketliliğinden dolayı endişe duyduğunu belirten ABD, Çin'in hipersonik silah arayışının da gerginliği artırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:41:00 -
Tehlikenin büyümesi sonrası ABD’den açıklama! Hipersonik silah arayışı…

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in hipersonik silah arayışının "bölgedeki gerginliği artırdığını" bildirdi.

Austin, Güney Kore'nin başkent Seul’ü ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Suh Wook ile bir araya geldi.

Çin'in hipersonik silah arayışının bölgedeki gerginliği artırdığına işaret eden Austin, ABD'nin Çin'in oluşturduğu potansiyel tehditleri önlemek için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Austin, Çin’in askeri olanaklarıyla ilgili endişeleri bulunduğunu ifade ederek ABD’ye ve müttefiklerine yönelik potansiyel tehdide karşı savunma ve caydırma yeteneklerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh ile Kuzey Kore’den gelebilecek tehditleri ve çeşitli konuları ele aldıklarını dile getiren Austin, Kuzey Kore'nin füze ve diğer silah programlarının bölgesel güvenliği daha fazla istikrarsızlaştığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Suh, Güney ve Kuzey Kore ile Kuzey Kore ve ABD arasındaki önceki taahhütlere dayanan diplomasi ve diyaloğun Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için şart olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay
Dünya

Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili ad..
Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı

Ajansların dünyaya son dakika koduyla geçtiği habere göre; İran ile Taliban arasında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı. ..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay