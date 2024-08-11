  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!

‘Buyurun dokunulmazlığı kaldırdık’ deyin! Batsın sizin Can Atalay sahtekarlığınız!

Başkan baskılara dayanamadı Dem Partiden istifa etti

Suyunu sıkıp bardak bardak içince safra kesesi ve karaciğeri temizliyor, vücuda reset atıyor, Osmanlı padişahlarının kullandığı doğal karışım

Rusya'dan "Alman tankları Rus topraklarına döndü" yorumunu yapan Alman Bild gazetesine sert tepki

Ahmet Davutoğlu tüm kadrosu ile Ak Parti’ye dönüyor

İran saldırısına karşı yiyecek stoklamaya başladılar

Real Madrid'de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

Teröre veda festivale merhaba! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Cilo Festivali'ne 30 bin kişi katıldı

11 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel Tehlikeli yolculuk kamerada! Kamyonet kasasında canlarını tehlikeye attılar
Yerel

Tehlikeli yolculuk kamerada! Kamyonet kasasında canlarını tehlikeye attılar

Yeniakit Publisher
2024-08-11 16:40:00 -

Aksaray'da bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aksaray'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntüler Alparslan Türkeş Bulvarında kameralara yansıdı. 68 AAU 194 plakalı kamyonet sürücüsü, kabinleri dolu olan kamyonette 6 kişiyi de kamyonetin kasasına bindirdi. Kamyonet kasasında 6 kişiyle birlikte trafiğe çıkan sürücü Fatih Mahallesinden Alparslan Türkeş Bulvarına çıktı. Buradan Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyreden kamyonetin kasasındaki 6 kişi sürücüyle birlikte hem kendi canlarını hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye attı. Canını hiçe sayan 6 kişi kilometrelerce kamyonet kasasında seyrederken, tehlikeli yolculuk bir başka otomobilde yolcu konumundaki vatandaşın telefon kamerasınca kaydedildi. Bir engebede düşmeleri an meselesi olan 6 kişi zaman zaman virajlarda kasaya tutunmakta bile güçlük çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri kent güvenliği kameralarından tespit ettiği kamyonet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten bin 400 TL para cezası uyguladı.

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi
Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Yaşam

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar
Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Yerel

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Tehlikeli yolculuk anbean kamerada! Emzikli çocuğu motosiklet üzerinde ayakta götürdü
Tehlikeli yolculuk anbean kamerada! Emzikli çocuğu motosiklet üzerinde ayakta götürdü

Yerel

Tehlikeli yolculuk anbean kamerada! Emzikli çocuğu motosiklet üzerinde ayakta götürdü

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi
Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Yaşam

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23