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Dünya

Tehlikeli provokasyon! Nasrallah'ın fotoğrafını yaktılar

Lübnan'daki ekonomik kriz protestoları provokasyonlara sahne oluyor. Hz. Ayşe'ye hakaretin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 05:27:00 - 2020-06-07 05:33:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen protestolar provokatörlerin kışkırtmalarıyla alevleniyor. İlk olarak protestolar sırasında bazı kişilerin Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanması tepkiyle karşılanırken, son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı ateşe verildi.

Lübnan'da kirli oyun! Hz. Ayşe'ye hakaret ettiler
Lübnan'da kirli oyun! Hz. Ayşe'ye hakaret ettiler

Dünya

Lübnan'da kirli oyun! Hz. Ayşe'ye hakaret ettiler

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