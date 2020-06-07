Tehlikeli provokasyon! Nasrallah'ın fotoğrafını yaktılar
Lübnan'daki ekonomik kriz protestoları provokasyonlara sahne oluyor. Hz. Ayşe'ye hakaretin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı ateşe verildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen protestolar provokatörlerin kışkırtmalarıyla alevleniyor. İlk olarak protestolar sırasında bazı kişilerin Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanması tepkiyle karşılanırken, son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı ateşe verildi.