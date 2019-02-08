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Tehlikeli oyuna karşı önemli uyarı

Tehlikeli oyuna karşı ebeveynlere “kriminal zaman dilimi” uyarısında bulunan Sosyal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan: “Mavi Balina oyununda kriminal zaman dilimi var. Bu, gece saat 02.00 ila 05.00 arasındadır. Bütün online suç bağlantılarının hepsi, söz konusu saatlerde oluyor. Anne ve babalar, çocuklarının gece yaptığı internet bağlantılarını merak etsin” dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:12
Tehlikeli oyuna karşı önemli uyarı

Sosyal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, tehlikeli oyuna karşı ebeveynlere “kriminal zaman dilimi” uyarısında bulunarak, çocuklarının 02.00-05.00 saatlerindeki internet bağlantılarını takip etmelerini önerdi.

Eraslan, yaptığı açıklamada, “Mavi Balina”nın bir Rus psikoloji öğrencisinin ortaya koyduğu ve sosyal medya üzerinden yayımladığı kademeli bir oyun olduğunu ifade etti. Eraslan, “Mavi Balina’ya benzeyen 12 oyun tespit ettik” dedi. Söz konusu oyunla ilgili dikkat çekilmesi gereken noktaların bulunduğunu dile getiren Eraslan şöyle konuştu: “Mavi Balina oyunu dijital illüzyon malzemesi olarak kullanılıyor. 50 aşamalık bir süreç içinde çocuklar kolaydan zora, basitten karmaşığa çeşitli görevleri yerine getiriyor. Maalesef ki oyunun son basamağında çocuklar intihara yönlendirilerek bir dijital illüzyonun içine sokuluyor. Dünya genelinde Mavi Balina’dan 130’a yakın ölüm vakası görüldü. Çocuklar kendini gösterme, onanma, takdir görme ihtiyaçlarını sosyal ağlarda gidermeye çalışıyor. Adeta bir uyuşturucu gibi farkına varmadan bağımlılık sürecine giriliyor. Biz buna ‘dijital uyuşturucu’ diyoruz. Bir bağımlılık sürecine girilerek intihara yöneliniyor.”

Eraslan, Türkiye’de “Mavi Balina” tehlikesinin arttığına değinerek, bu oyun konusunda anne ve babaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Eraslan, bu oyuna dahil olan çocuklarda “ani motivasyon kaybı ve hırçınlık, günlük sosyal hayatın dışına çıkma, sürekli odasında kalma gibi değişimler görülebildiğini” söyledi. Eraslan, anne ve babalara, çocuklarının gece yaptığı internet bağlantılarını merak etmelerini tavsiye etti.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:12
  1. MAVİ BALİNA

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