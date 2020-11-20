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Teknoloji Tehlikeli bir asteroid, rekor mesafede yaklaştı
Teknoloji

Tehlikeli bir asteroid, rekor mesafede yaklaştı

Gökbilimciler, Dünya'ya mesafe konusunda yeni rekor bir kıran VT4 asteroidini tespit ettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:38:00 -
Tehlikeli bir asteroid, rekor mesafede yaklaştı

Gökbilimciler, Dünya'ya mesafe konusunda yeni rekor bir kıran VT4 asteroidini tespit etti.

Universe Today’in bildirdiğine göre, 5-10 metre çapındaki gök cismi 13 Kasım tarihinde, Pasifik Okyanusu'nun güneyi üzerinden, Pitcairn Adaları yakınından geçti.

Asteroid, 14 Kasım'da Dünya'ya en yakın mesafeden geçtikten 15 dakika sonra, Hawaii'deki ATLAS teleskobuna yakalandı.

Gök cismi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinin altında kalan yükseklikten, Dünya'ya 345 kilometre mesafeden geçti. Böylelikle VT4, Ağustos'ta Dünya'ya 3 bin kilometre yaklaşan 2020QG asteroidin rekorunu kırmış oldu.

Dünya'ya yaklaşması, VT4 asteroidinin yörünge parametrelerini değiştirdi. Gök cismi, Güneş etrafında ekliptik düzleme 13 derecelik eğime sahip 549 günlük yörüngeden, 10.2 derecelik eğime sahip 315 günlük yörüngeye geçti. Böylelikle VT4, Apollo asteroidleri grubundan Aten asteroitleri grubuna geçti, çemberi de şimdi Venüs'ün yörüngesi içinde yer aldı.

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