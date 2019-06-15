0553 313 94 23

Tehlike tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama geldi

Körfez'den geçen gemilere ilişkin saldırıda yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınadı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:12
Tehlike tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama geldi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." denildi.

Dışişleri Bakanı Hunt da konuya ilişkin açıklamasında, "Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırıları kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesin bir şekilde İran'da olduğu sonucuna varmamıza yol açıyor. Bu son saldırılar, İran'ın istikrarı bozan davranışlarının izlerini gösteriyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi. 

Sivil taşımacılığın hedef alınmasıyla uluslararası normların ihlal edildiğini belirten Hunt, "İran'ı her türlü istikrarsızlaştırcı faaliyetini acilen durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BM: Hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz." dedi. 

Guterres, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerinin saldırıya uğramasının ardından artan ABD-İran gerilimine işaret ederek, saldırılarla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak bağımsız tüm girişimlerin destekçisi olacağını ifade etti.

"BM Genel Sekreteri'nin soruşturma hakkı yok. Sadece BM Güvenlik Konseyi soruşturma açabilir." diyen Guterres, İran ve ABD arasında artan gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmediklerini söyledi.

Guterres, dün BMGK'de yaptığı açıklamada, sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtmiş ve "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, Abe'nin Tahran'a yaptığı son ziyaret ile Umman Körfezi'nde vurulan biri Japonya'ya ait iki tankerle ilgili konuları görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, Başbakan Abe'nin İran'a yaptığı son ziyaret ve Umman Körfezinde vurulan iki tanker etrafındaki gelişmeler de dahil ikili ilişkileri ele aldılar.

Başkan Trump, İran'la iletişim kurma anlamındaki çabaları dolayısıyla Başbakan Abe'ye teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde ABD-Japonya ikili ticari ilişkilerinin de konuşulduğu kaydedildi.

Trump: botu gördünüz

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, söz konusu saldırılar için "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımların bu ülkeyi müzakereye mecbur bırakacak bir noktaya getirmesini umduğunu ifade etti.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.
ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 05:09
  1. Ordu
  2. iran
  3. ingiltere
  4. umman

YORUM YAZ

  • Kerim BeyKerim Bey1 sa önce
    İran'ı sevmem ama Amerika bu saldırıyı yaparak İran'a yıktı. Klasik Amerikan oyunları. Bunu derhal bu açıklamaları yalanlayarak ve Amerikayı bu bölgeden uzaklaştırarak çözebiliriz. Aksi halde Amerika Ortadoğuyu sömürecek
  • YAŞARYAŞAR1 sa önce
    Bana öyle geliyor ki, Petrol tankerine yapılan saldırı tamamen CIA ve Pentagon'un derin devletinin parmağı var. Ziraa İran'a yönelik Amerikanın tepkileri ve İran'a yapılması hesaplanan harekat için İran'ı uluslar arası düzeyde suçlu ve kabahatlı gösterilmesi gerekiyor. Tanker saldırısı da buna çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ayrıca İran'ın Petrol Tankerine saldırması için hiç bir nedende yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"
  1. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
  2. Jandarma’dan 180. Yıl ziyareti
  3. 700 milyon dolarlık ticarete imza atan..
  4. 'Yılın Gazetecisi' ödülü Spor..
  5. Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan’a..
  6. "Bunun yeri çöp değil, başımızın üstü"..
  7. Futbol: Kupa Amerika
  8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
  9. Genç sinemacılara tam not
  10. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3..
  11. (Özel) Sultanbeyli’de süratli sürücü..
  12. (Özel) Pendik’de virajı alamayan..
  13. 52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni..
  14. Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
  15. Bakan Koca’dan öğrencilere sağlıklı..
  16. Robotik kodlamada sertifika heyecanı
  17. Mahsur kalan yavru köpek için seferber..
  18. Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve
  19. (Özel) BJK kongre üyesi Abdullah..
  20. Dağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km..
  21. YSK TYK AYT YDSsoru ve cevapları ne..
  22. Akşener'den komik anket açıklaması
  23. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR..
  24. YKS kaçta başlayacak ve bitecek?
  25. Bakan Selçuk: “2019 yılının Ocak-Mayıs..
  26. Yeni keşfedildi, Türkiye’de yetişiyor
  27. Altındağ Belediyesi, araç filosunu..
  28. (Özel) Bu ofislerde çalışanlar..
  29. Sınava girecekti kimliği otomobilin..
  30. Atıktan sanata
Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

Günün Karikatürü

15 Haziran 2019
Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!