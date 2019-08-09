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Tehlike saçan kavşaklara önlem alınması isteniyor

Erdek sınırları içindeki tehlike saçan kavşak noktalarında önlem alınmaması trafik kazalarına yol açıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:55
Tehlike saçan kavşaklara önlem alınması isteniyor

Erdek sınırları içindeki tehlike saçan kavşak noktalarında önlem alınmaması trafik kazalarına yol açıyor.


Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşağın yanı sıra Erdek çıkışında, market önündeki kavşak ve Düzler Mahallesi önündeki kavşakta sürekli trafik kazaları yaşanıyor. Konu, gündem dışı olarak Erdek Belediye Meclisi’nin son toplantısında da gündeme geldi. Belediye meclis üyeleri, başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere kavşak düzenlemeleri konusunda yetkili bulunan kurumların, trafik kazaları açısından büyük risk taşıyan bu üç kavşağa mutlaka ışıklı uyarı sistemi konulması gerektiğini dile getirdiler. Belediye başkan vekili Hasan Yapakçı, bu üç kavşağa ışıklı uyarı sistemi kurulması için ilgili makamlara başvuruda bulunacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:55
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