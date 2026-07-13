Tehlike ağızda başlıyor: Diş eti bakterileri kalbe sızıyor!

Amerikan Kalp Derneği'nin (American Heart Association) 2026 Temel Kardiyovasküler Bilimler Bilimsel Oturumları'nda sunulan ön araştırmaya göre, diş eti hastalığına yol açan 'Porphyromonas gingivalis' bakterisi, kalbin aort kapağında kireçlenmeye ve zamanla kalsifik aort kapak darlığına (CAVS) katkıda bulunabilir.

Araştırmacılar, bu hastalığın kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştırdığını, ilerleyen dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kalp yetmezliği ve bazı hastalarda erken ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti. Günümüzde ileri evre hastalar için standart tedavi yöntemi kalp kapağı değişimi ameliyatı olarak uygulanıyor.

BAKTERİ KALP KAPAKÇIĞINDA TESPİT EDİLDİ

Araştırmayı yürüten ekip, diş eti hastalığının en önemli etkenlerinden biri olan 'Porphyromonas gingivalis' bakterisini inceledi. Bilim insanları, kalp kapağı değişimi ameliyatı geçiren hastalardan alınan dokuları analiz ederek bu bakterinin kireçlenmiş kapakçıklarda dikkat çekici düzeyde bulunduğunu tespit etti.

Araştırmanın eş başyazarı, Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji Fuwai Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Kardiyoloji Bölümü doktora adayı Dr. Chenyang Li, "Kireçlenmiş aort kapakçıklarında bu bakterinin bu kadar yoğun bulunması bizi şaşırttı.

Bu beklenmedik bulgu, bakterinin hastalığın gelişimindeki olası rolünü araştırmamıza neden oldu." dedi.

Araştırmacılar daha sonra fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, canlı bakteriye tekrar tekrar maruz bırakılan hayvanların aort kapaklarında daha fazla kireçlenme geliştiğini ve hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemledi. Koruyucu antibiyotik verilen farelerde ise bu etkilerin belirgin şekilde azaldığı görüldü.

AĞIZ SAĞLIĞINIZA İYİ BAKIN

Araştırmacılar ayrıca bakterinin, iltihaplanmada önemli rol oynayan IL-1β adlı proteini aktive ettiğini belirledi. Bu proteinin etkisinin ortadan kaldırıldığı deneylerde ise hem kapak kireçlenmesinin hem de hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

• Dr. Chenyang Li, "Vermek istediğimiz temel mesaj çok basit: Ağız sağlığınıza iyi bakın. İyi ağız hijyeni ve diş eti hastalıklarının tedavisi genel sağlık için önemlidir ve kalp sağlığına da katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Kalp Derneği Koruyucu Sağlık Başhekimi Dr. Eduardo Sanchez de araştırmanın ağız sağlığı ile kalp sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin giderek artan bilimsel kanıtları desteklediğini belirterek, diş hekimlerinin hastalıkların erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların yalnızca insan kalp dokuları ve fare deneylerine dayandığını, çalışmanın henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini ve bilimsel dergide yayımlanmadığını vurguladı. Ekip, diş eti hastalığı ile kalp kapağı hastalığı arasındaki ilişkinin doğrulanması amacıyla insanlar üzerinde klinik çalışmalara başladıklarını açıkladı.