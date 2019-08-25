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Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı

Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek olan Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar’a, otomatik makineli tüfekten sonra bomba atar entegre edildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:23

Askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları (İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka gibi alanlarda sistem, alt sistem, donanım ve yazılımlar geliştiren ASİSGUARD, Türkiye için ilk olan milli sistem çözümlerini güvenlik güçlerinin envanterine katmaya hazırlanıyor.

ASİSGUARD, vurucu mikro drone Salgur ve silahlı drone sistemi Songar'ı ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi.

Şirket, yurt içinden ve dışından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği sistemleri geliştirmek için fuar sonrasında yoğun bir çalışma yürüttü.

Yeni arayışlar sürüyor

IDEF'19 sonrasında en önemli gelişmelerden biri Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş sürecinin başlaması oldu. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar'a bir dizi yeni yetenek ve donanım kazandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek.

Silahlı Songar ve Salgur sürüsünden eş zamanlı görev

Fuar sonrasındaki bir diğer önemli gelişme Songar ve Salgur'un TSK yetkililerinin de katıldığı saha testinde birlikte görev yapması oldu.

Oluşturulan senaryo kapsamında vurucu 6'lı sürü halinde uçan mikro drone Salgur tarafından belirlenen hedefleri, makineli tüfek ve bomba atar entegre edilmiş drone sistemi Songar etkisiz hale getirdi.

Bugüne kadar otomatik makineli tüfekle performansı test edilen Songar, talep üzerine ilk kez 40 milimetre otomatik bomba atarla atış gerçekleştirdi. Songar, yeni silahıyla da belirlenen hedefleri etkili şekilde vurdu.

Görevleri saymakla bitmez

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

Stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılan Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfekle teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 milimetre NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

256 "Drone" uçuran sürü algoritması

Pervaneden pervaneye 10 santimetre büyüklüğündeki vurucu mikro drone Salgur ise kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev yapabiliyor.

Kapalı veya açık alanda tekli görevlerin yanı sıra araçlar, adeta bir "drone timi" gibi eş zamanlı koordineli görev icra edebiliyor. Sürü algoritması, laboratuvar ortamında 256 "drone"un eş zamanlı operasyonu için doğrulanan Salgur, mevcut operasyonel konsepti içinde 6 "drone"a kadar sürü zekasıyla görev icra ediyor.

Yüz, yazı, obje, araç, ses tanıma yeteneklerine sahip Salgur, uçaktan ve elden atılabiliyor, her biri araç tekrarlayıcı olarak tanımlanarak en uçtaki drone için görev menzili artırılabiliyor. 2 kilometre mesafeden kontrol edilebilen araç, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Salgur, 25 dakika uçuş süresine sahip bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:23
  1. Askeri araç elektroniği
  2. otonom mikro
  3. insansız hava araçları (İHA)
  4. elektro-optik
  5. sınır güvenliği
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  8. 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19)
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