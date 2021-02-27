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Dünya Tehdit ettiler: ABD'ye cevap verilecek
Dünya

Tehdit ettiler: ABD'ye cevap verilecek

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, ABD'nin Suriye sınırındaki silahlı grupları hedef alan hava saldırısına "uygun" bir yanıt vereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:29:00 -
Tehdit ettiler: ABD'ye cevap verilecek

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, ABD'nin Suriye sınırındaki silahlı grupları hedef alan hava saldırısına "uygun" bir yanıt vereceklerini duyurdu.

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, "DAEŞ'e karşı savaşan Haşdi Şabi'ye ait Suriye'deki noktalara yapılan ABD saldırılarını büyük bir suç" olarak niteledi.

Iraklı direniş gruplarının, ABD kuvvetlerinin ülkeden çıkışının gerçekleşmesi için Ekim 2020'de ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Bu tür çirkin saldırılar, uygun bir cevap verilmeksizin geçip gitmeyecek. Saldırılara verilecek cevaplar, tekrarının yaşanmasını engelleyecek şekilde caydırıcı olacak." dedi.

Ateşkes ilanına rağmen Irak'ta ABD unsurlarına karşı saldırılar devam etmişti.

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye de 22 Şubat'ta roketli saldırılar düzenlenmişti. Erbil saldırısında bir sözleşmeli personel ölmüş, biri ABD askeri 4 kişi yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusundaki İran destekli silahlı gruplarca kullanılan yapıların havadan vurulduğunu bildirmişti.

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