Aktüel Tefekkür Akademi başarıyla tamamlandı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ve İslami İlimler alanında Türkiye’nin en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Tefekkür Akademi bitti.

EBUBEKİR BİLGİN  SAMSUN

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce öğrenci, üç gün boyunca kadim ilimleri müzakere ve mütalaa etti. Gençler; fıkıh, tefsir, hadis, akaid, İslam tarihi ve tasavvuf gibi temel İslami ilimlerini masaya yatırdı. Akademi Koordinatörü ve Atakum Anadolu İHL Öğretmeni Muhammed Enes Yüksek, “Düşünen, üreten, değerlerine sahip çıkan, ümmetin sorularını ve sorunlarını gündeminde tutan, çağa yön veren, özenen değil özlenen bir gençlik hayaliyle Tefekkür Akademi’yi kurduk” dedi.

